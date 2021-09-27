المكسيك تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و147 وفاة

جدة - نرمين السيد - ويرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات المسجلة منذ بدء تفشى الوباء إلى 3.632.800 والوفيات إلى 275.446. وقال مسؤولو وزارة الصحة سابقا إن بيانات فيروس كورونا الحقيقية فى البلاد من المرجح أن تكون أعلى بكثير.

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