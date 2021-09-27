تمويل إمكان الراجحي 50,000 ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بالتقسيط المرن

تمويل إمكان الراجحي من أهم التمويلات الميسرة في السعودية عام 1443 هجرياً ويصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان عند طلب التمويل الميسر وفي حالة طلب التمويل الإضافي يصل مبلغ التمويل إلى 2 مليون ريال سعودي ولكن لكي يتم الموافقة على تلك التمويلات يجب توفير كافة الضوابط والأحكام المطلوبة ومن ضمن تلك الشروط عدم تعثر العميل المتقدم عبر تقرير سمه السعودي مع توفير دخل شهري ثابت لا يقل 2000 ريال سعودي للموافقة على التمويل ويرغب العديد من المواطنين في التقديم الإلكتروني للحصول على طلب تمويل إمكان بدون كفيل وبلا تحويل للراتب بفترة سداد خمسة سنوات لجميع العملاء السعوديين على هيئة أقساط شهرية ميسرة لدى شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة.

أهم الشروط الواجبة للحصول على تمويل إمكان الراجحي بالمملكة

يجب توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل حيث يصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية ولكن بعد توفير كافة الضوابط اللازمة لتحقيق ذلك في المملكة كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة:

يشترط تمويل إمكان الراجحي توفير أقل راتب شهري يساوي 2000 ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل عام ١٤٤٣ هجرياً.

لابد من توفير تقرير سمه السعودي للتأكد من عدم وجود تعثر لدى العميل المتقدم في المملكة.

يطلب مصرف الراجحي فتح حساب بنكي جديد قبل التقديم الإلكتروني لدى شركة إمكان للتمويل.

العمر المتاح عند التقديم على التمويل الميسر يبدأ من عشرون عام فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل في المملكة.

أهم مميزات الحصول على تمويل شركة إمكان للتمويل بالمملكة

التمويل الميسر حيث يمتاز التمويل بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية ويهدف إلى خدمة المواطن السعودي الراغب في الحصول التمويل بدون كفيل غارم أو بدون ضامن سعودي الجنسية كذلك بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر موقع شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية في عام ١٤٤٣ هجرياً لذلك نقوم اليوم بشرح مميزات الحصول على برنامج تمويل إمكان كما يلي: