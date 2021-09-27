انتخابات ألمانيا .. النتائج الأولية تظهر تقدم الاشتراكيين على تحالف ميركل

جدة - نرمين السيد - أظهرت النتائج الأولية الرسمية، تقدم الحزب الاشتراكى الديمقراطـى بنسبة 25.7% على حساب تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركـل، فى الانتخابات الألمانية التى جرت، أمس الأحد.





ووفق ما ذكر التلفزيون الألمانى، أكد الاشتراكيون الديمقراطيون فى ألمانيا، قدرتهم على تشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن أفادت نتائج الانتخابات بتقدمهم فى الانتخابات على تحالف المحافظين الذى كانت تقوده المستشارة أنجيلا ميركل. واعترف المحافظون فى حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى الذى ترأسه ميركل، والاتحاد الاجتماعى المسيحى، بالخسارة، حيث أقر الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى باول زيمياك، بما وصفه "خسائر مريرة" فى الانتخابات التشريعية.

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