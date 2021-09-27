عروض تقسيط هافال h6 موديل 2022 الجيل الجديد

تمثل هافال h6 موديل 2022 الجيل الجديد نقلة نوعية في تاريخ سيارات هافال رغم تاريخها القصير الذي لم يتجاوز العقد الأول من العمر لكن خلال الفترة من 2013 وحتى اليوم طورت هافال الصينية العديد من سيارات الدفع الرباعي لكن تبقى هافال h6 أيقونة السيارات التي أنتجتها الشركة المملوكة لشركة جريت وول لصناعة السيارات في الصين وهي ماركة تجارية معروفة بدأت تغزو أسواق أوروبا منذ 2019 من خلال سيارة هافال h9 القوية.

مواصفات هافال h6 موديل 2022 الجيل الجديد

تأتي هافال h6 الجيل الجديد مع العديد من المزايا سواء على صعيد المحرك والتصميم الداخلي أو على صعيد الشكل الخارجي والمظهر حيث تأتي مع :

محرك بنزين GDIT بسعة 2.0 لتر.

تأتي السيارة في طرازين دفع أمامي ودفع رباعي كامل.

ناقل حركة 7 سرعات مزدوج الكلاتش .

نظام تعليق أمامي مستقل من ماكفيرسون.

نظام تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات.

يحتوي قلب السيارة على محرك 4N20 محرك تيربو 4 إسطوانات بقوة 201 حصان وبعزم دوران أقصى يصل حتى 320 نيوتن في المتر وتأتي في 4 طرز هي هافال h6 بيسك Basic وهافال h6 أكتيف وهافال h6 بريميوم وهافال h6 بريميوم 4WD عملاق الدفع الرباعي الصيني.

كما تم تزويد السيارة برادار السرعة المتكيف ونظام التحكم الذكي المساعد ونظام مساعد الإزدحام، و6 وسائد هوائية متعددة الاتجاهات إضافة إلى نظام المناورة الذكي على الطريق والمساعدة في تغيير المسار وتحذير الجانب الخلفي حيث تم تزويد المقاعد الأمامية بخاصية التدفئة والتهوية.

عروض تقسيط هافال اتش 6 الجيل الجديد

تختلف عروض تقسيط السيارات من شخص لآخر بحسب القدرة المالية للعميل وكذلك تختلف بحسب اختلاف سعر السيارة النقدي فمثلا يبلغ سعر هافال H6 Basic 2022 في السعودية حوالي 71 ألف ريال أما سعر هافال H6 اكتيف 2022 يبلغ حوالي 76 ألف ريال فيما يصل سعر هافال H6 بريميوم 2022 إلى 89 ألف ريال.

كل الأسعار السابقة بطبيعة الحال هي بدون إضافة الضريبة المضافة والتي تقدر بـ15 % من قيمة السعر الأصلي للسيارة وعند التقسيط يضاف كذلك قيمة الزيادة السنوية وهي تختلف من بنك لآخر وتشمل عروض تقسيط هافال على الإعفاء من الرسوم الإدارية والتقسيط بدون مقدم.

عروض التقسيط بدون مقدم

في حالة اختيار التقسيط بدون مقدم يجب مراعاة أن سعر السيارة سيكون أغلى من المعتاد كما سيتم تخصيص 40 % من قيمة الثمن للدفعة الأخيرة عند نهاية التقسيط مثلا لو كانت السيارة بـ100 ألف ريال يتم ترحيل 40 ألف ريال إلى الدفعة الأخيرة ويتم تقسيط الباقي على 60 شهر .

أما في حالة سداد دفعة مقدمة ولتكن 10 % أو حتى 30 % من ثمن السيارة سوف يقل القسط الشهري بطبيعة الحال وتقل الدفعة الأخيرة حتى لا تمثل أية أعباء مالية مثلا لو تم سداد 20 % من ثمن السيارة دفعة مقدمة و20 % من السعر النهائي في آخر قسط يتم تخفيف العبء عن المشتري ويقسط بقسط الف ريال شهريا.