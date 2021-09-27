هيئة: زلزال شدته 6.5 درجة يضرب قبالة جزيرة كريت

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 6.5 درجات بحسب مقياس ريختر، ضرب قبالة جزيرة كريت اليونانية، اليوم الاثنين.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين في البحر المتوسط، وفقا لوكالة رويترز.
وعلى الفور، استجاب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لخبر الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل جزيرة كريت في البحر المتوسط.
وقال مستخدم: "لقد شعرنا حقا بهذا" الزلزال، كل شيء على ما يرام حتى الآن، باستثناء عدد قليل من إطارات الصور المحطمة".
قال بيت غودوين، الذي كان يستعد للعودة إلى بريطانيا، على تويتر: "لقد شعرت للتو بهزة أرضية.. زلزال قوي للغاية في جزيرة كريت!"
وأفاد آخرون على تويتر أنهم شعروا بهزات في أناليبسي (على بعد 19 كيلومترا) وفي مناطق بعيدة مثل سانتوريني على بعد حوالي 160 كيلومترا.
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