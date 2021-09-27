الأمن العراقى يحاصر عناصر من داعش فى كركوك

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر أمنى فى حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "القوات الأمنية حاصرت عدداً من الدواعش فى داقوق بمحافظة كركوك". وأضاف المصدر أنه "فى حادث آخر أصيب شرطى ضمن ناحية الرياض بنيران قناص".

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