لبنان: تأجيل العام الدراسى بسبب غياب المحروقات

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير التربية والتعليم اللبنانى عباس الحلبى، اليوم الإثنين، قرارًا بتأجيل بداية العام الدراسى 2021-2022 فى المدارس الرسمية لمدة أسبوعين، على أن تبدأ الدراسة فى 11 أكتوبر المقبل، بسبب ندرة المحروقات وتأثيرها على وصول المدرسين والأساتذة والتلاميذ للمدارس.





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