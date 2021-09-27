كينيا تحقق مع 9 جنود بريطانيين فى مقتل امرأة قبل 9 سنوات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "صنداى تايمز" البريطانية، فقد تم العثور على جثة أجنيس وانجيرو، بالقرب من قاعدة للجيش البريطانى فى مدينة نانيوكى الكينية، قرب فندق "ليونز كورت إن"، بعد شهرين من اختفائها فى مارس 2012.

وكانت عائلة وانجيرو أبلغت عن اختفائها بعد قضاء تلك الليلة فى الفندق الذى ارتاده عشرات الجنود البريطانيين خلال عطلة نهاية أسبوع ماجنة، فيما تردد حينها أن الفتاة شوهدت وهى تغادر الحانة برفقة أحد الجنود، ثم دخلت إلى غرفته.

وأظهر تشريح جثة الفتاة التى كانت تبلغ من العمر 21 عامًا آنذاك، أنها فارقت الحياة نتيجة طعنات تلقتها فى صدرها وبطنها، مع وجود دليل على أنها تعرضت للضرب. وبسبب الحالة البدنية، لم يتضح ما إذا كانت تعرضت لاعتداء جنسى.

وفتحت السلطات الكينية الآن تحقيقاً جديداً، بعدما وجد تحقيق أخير فى عام 2019، أن مقتل وانجيرو حدث بشكل غير قانونى.