إعصار جولاب يقتل شخصين فى الهند.. وتحذير من فيضانات

جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، إن الإعصار جولاب ضرب اليابسة فى ولايتى أوديشا وأندرا براديش الساحليتين، وبلغت سرعته 95 كيلومترا فى الساعة.

ولقى الصيادان مصرعهما بعد انقلاب قاربهما بين ولايتى أوديشا وأندرا براديش، وفق وسائل إعلام محلية.

وتمكن ثلاثة صيادين آخرين من السباحة إلى الشاطئ، فيما لا يزال شخص سادس كان على ظهر القارب مفقودا، وفق صحيفة "إنديان إكسبرس".

وأضافت إدارة الأرصاد فى تقرير أن العاصفة الآتية من خليج البنغال ستصاحبها "أمطار شديدة"، محذرة من "خطر حدوث فيضانات مفاجئة فى بعض المناطق".

بدورها، قالت السلطات فى ولاية البنغال الغربية إنها ستتخذ أيضا احتياطات، رغم أنه لا يتوقع أن تتأثر الولاية بشكل مباشر.

ويتعرّض شمال المحيط الهندى لأعاصير قوية بشكل متزايد، وهى ظاهرة ينسبها العلماء إلى الاحترار المناخي.