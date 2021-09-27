الوكالة الدولية: طهران ترفض دخول المفتشين ورشة لمكونات أجهزة الطرد المركزى

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم الوكالة فى العاصمة النمساوية فيينا، إن إيران ترفض السماح لمفتشى الوكالة بدخول ورشة يتم فيها تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزى، المستخدمة فى تخصيب اليورانيوم.

وكان المدير العام للوكالة الدولية، رافاييل جروسى، توصل لاتفاق مع إيران منذ 12 سبتمبر الجارى، بما يسمح للوكالة باستئناف عمليات الصيانة الخاصة بأجهزة المراقبة فى الجمهورية الإيرانية.

فيما أكدت الوكالة أنه تم تنفيذ الاتفاق فى كل موقع، باستثناء ورشة مكونات أجهزة الطرد المركزى فى كرج، غرب طهران.

يذكر أنه وقع حادث فى كرج خلال شهر يونيو الماضى، وأسفر عن تحطيم كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما وصفت وسائل إعلام إيرانية الحادث حينها بأنه عملية تخريب لم يحالفها النجاح.