رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول منصة الاختبارات المركزية 1443 schools madrasati sa

رابط منصة مدرستي تسجيل دخول، زاد البحث في خلال هذه الفترة الأخيرة في المملكة عن منصة مدرستي والتعرف على طريقة تسجيل الدخول بها وهذا للدخول في الاختبارات الشهرية التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية للعام الدراسي 1443 الحالي، فنتابع معكم طريقة الدخول إلى موقع الاختبارات الخاص بمنصة مدرستي فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

منصة مدرستي

وتعتبر منصة مدرستي واحدة من أهم المنصات التعليمية في الوطن العربي، وقد تم انشائها من قبل وزارة التعليم السعودية في العام 2020 وهذا لاستكمال العملية التعليمية أون لاين وهذا بعد توقفها في الحياة الواقعية بسبب جائحة كورونا والاجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

وقد بدأ العام الدراسي 1443 منذ حوالي 5 أسابيع في المملكة، وقد استمرت العملية التعليمية في المملكة بشكل هجين حيث يذهب إلى الطلاب إلى المدرسة ويستعين المعلمين بالمنصة الإلكترونية لأداء بعض المهمات بجانب المدرسة ومن ضمن الأشياء التي يقوم بها الطلاب عبر منصة مدرستي الاختبارات المركزية لتعزيز المهارات.

وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن بدء العمل بالاختبارات الشهرية الفترة الأولى والثانية، وستبدأ اختبارات الفترة الأولى بدءا من يوم الأحد الموافق 9 صفر 1443 والموافق ميلاديا 26 سبتمبر 2021.

أما بالنسبة للاختبارات الشهرية الفترة الثانية فستبدأ بالشهر القادم بيوم الأحد 25 ربيع الأول 1443 والموافق 31 اكتوبر 2021، وقد أعلنت الوزارة أنها ستتم إلكترونيا وهذا عبر المنصة للاختبارات، فتابعوا معنا.

منصة مدرستي تسجيل الدخول اختبارات الفترة الأولى

ويمكن للطلاب الدخول على الاختبارات الخاصة بهم عبر المنصة بسهولة، وسنتابع معكم الخطوات بالتفصيل لتتعرفوا على طريقة الدخول على المنصة الالكترونية واضافة الاختبارات الشهرية الخاصة بالمعلم، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي للمنصة الالكترونية وهذا من خلال الرابط schools.madrasati.sa.

قم بتسجيل الدخول بالحساب الخاص بك.

في الصفحة الرئيسية اضعط على زر اختبارات.

في صفحة الاختبارات اضغط على اضافة اختبار.

قم باختيار التسلسل التعليمي الذي تريد اضافة الاختبار به.

اكتب عنوان الاختبار.

قم بإكمال باقي البيانات المطلوبة.

قم بإضافة الاسئلة الخاصة بك وتوزيع الدرجات.

وبعدها تقوم بالضغط على زر حفظ وهذا لحفظ الاختبار الشهري الفترة الأولى الذي سيقوم الطلاب بالامتحان فيه.

رابط تسجيل الدخول للطلاب schools.madrasati.sa

ونتابع معكم كافة التفاصيل المتعلقة بتسجيل دخول الطلاب والطالبات على منصة مدرستي، حيث يمكن للطالب أو الطالبة عمل ذلك وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية، فتابعوا معا: