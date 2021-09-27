معرض الصقور والصيد السعودي حدث عالمي على أرض المملكة.. الموعد وأبرز المشاركين

معرض الصقور والصيد السعودي يعد من أبرز الفعاليات الثقافية والترفيهية في المملكة العربية السعودية، فهو يجمع هواة الصقور والصيد من مختلف الدول، فيهتم المعرض بشرائح المجتمع كافة بالإضافة للمهتمين بهواية الصيد ومحبي الصقور من أنحاء العالم، وأهم مايهدف له معرض الصقور والصيد السعودي الترويج لهواية الصيد بالصقور والحفاظ عليها ونقلها للأجيال؛ خاصة أنها تمثل إرثا تاريخيًا للمملكة العربية السعودية واستقطاب الشركات والأفراد من داخل المملكة وخارجها لعرض وبيع أسلحة ومعدات الصيد والصقور بأنواعها، بالإضافة إلى إقامة فعاليات ثقافية وترفيهية تتناسب مع جميع أفراد العائلة على مدار أيام معرض الصقور والصيد السعودي في نزهة مناسبة للأسرة لتثقيف أطفالهم.

معرض الصقور والصيد السعودي

يعتبر معرض الصقور والصيد السعودي من أهم المعارض الفنية في المملكة العربية السعودية فقد تمكن في نسخته الماضية من تقديم أكثر من 60 لوحة تشكيلية، وقدموا الصقر في حالات مختلفة ومن زوايا متنوعة، تألق في رسمها 50 فناناً وفنانة من عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية.

موعد معرض الصقور والصيد السعودي

يترقب عشاق الفنون والموهوبين موعد معرض الصقور والصيد السعودي المحددة في غرة أكتوبر المقبل على أن يستمر حتى العاشر من الشهر ذاته، على أن يتم إقامة المعرض داخل نادي الصقور السعودي بملهم شمال العاصمة.

المشاركين في معرض الصقور والصيد

من المعلن أن حوالى 29 فناناً من أمهر الفنانين التشكيليين والحِرفيين الموهوبين، لعرض لوحاتهم ومجسماتهم الإبداعية في قسم الفنون داخل معرض الصقور والصيد، كما يستضيف المعرض فنانين من 9 دول إضافة إلى المملكة وهي على النحو التالي:

الإمارات العربية المتحدة.

مصر.

قطر.

جمهورية ترينيداد وتوباغو.

تركيا

الهند

باكستان

الفلبين

أوكرانيا

فن حرق الخشب. فن الكتابة على الجدران. الفنون الحية. النحت. الرسم وفن الخط.

أنشطة معرض الصقور والصيد

وجدير بالذكر أن بذلك نكون قد تحدثنا عن كل مايخص معرض الصقور والصيد السعودي والمشاركين فيه من مختلف الدول العربية والأجنبية، ونواصل متابعة فعاليات المعرض خلال أيامه.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بمعرض الصقور والصيد السعودي حدث عالمي على أرض المملكة.. الموعد وأبرز المشاركين.