الأردن يعلن فتح معبر جابر الحدودى مع سوريا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة إن "إعادة فتح الحدود يهدف لتنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين، ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة". وليست هذه المرة الأولى التى يتم إغلاق وفتح هذا المعبر، وكان آخرها فى 1 أغسطس الماضى، حين قرر إغلاق مركز جابر نصيب الحدودى مع سوريا "مؤقتاً نتيجة التطورات الأمنية فى جنوب سوريا".

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