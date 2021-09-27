عاجل.. إحباط هجوم إرهابى فى روسيا

جدة - نرمين السيد - أفاد المكتب الصحفى لجهاز الأمن الفيدرالى الروسى، بأن الجهاز أحبط تحضيرات لشن هجوم إرهابى فى بشكيريا، مضيفا أنه تم احتجاز 5 أعضاء فى مجموعة النازيين الجدد فى عاصمة الجمهورية أوفا.

وأضاف المكتب فى بيان، أنه تمت فى أماكن إقامة المحتجزين مصادرة عبوة ناسفة يدوية الصنع وهى جاهزة للاستخدام ومتفجرات يدوية الصنع وعناصر لخلطها و9 وحدات من الأسلحة وتعليمات لصنع العبوات الناسفة وكذلك صور لقادة الرايخ الثالث والقومى الأوكرانى، ستيبان بانديرا، وسمات القومية.

وتابع أن لجنة التحقيق الروسية فتحت قضايا جنائية بحق كل المحتجزين بتهمة "التحضير لشن هجوم إرهابي" و"المرور بفترة تدريب بهدف تنفيذ أعمال إرهابية" و"الإنتاج غير الشرعى للمتفجرات والعبوات الناسفة".