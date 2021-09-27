“بالرقم التعريفي” 2 darsak.gov.jo تسجيل دخول منصة درسك التعليمية بحساب المعلم

darsak.gov.jo رابط تسجيل دخول منصة درسك التعليمية لطلاب الأردن والتي يتابع طلاب المراحل التعليمية المختلفة، ابتداء من الرابع الابتدائي وحتى الثاني عشر، وذلك من وزارة التربية والتعليم للتيسير والتسهيل على مستخدميها والحصول على الشروحات اللازمة لجميع المواد الدراسية وكذلك الحصول على ملفات وورد بكل مادة على جهاز الكمبيوتر ومتابعة الدروس مع المعلم أون لاين.

وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية

ظهر فيروس كرونا بالعالم في نهاية 2019 وبداية 2020 وانتشر في جميع أنحاء لعالم ومنها المملكة الأردنية الهاشمية، وقامت جميع الدول باتخاذ إجراءات الإغلاق الجزئي والكلي وقامت بحظر التجول والتنقل وتوقف العمل بالمصالح والمؤسسات الحكومية والأنشطة الثقافية والرياضية لحين إشعار آخر، وتوقف أيضا النشاط التعليمي حرصا على صحة كل من الطلاب وأيضا المعلمين.

إجراءات وزارة التربية والتعليم (طالب – معلم)

قامت وزارة التربية والتعليم على الفوز بإيقاف الطلاب من التوجه للمدارس وقامت بإغلاق أبوابها لحين إشعار آخر، وبعد أن طالت فترة الغلق الكلي للبلاد أعلنت وزارة التربية والتعليم إطلاق منصة درسك الإلكترونية، وذلك ليقوم الطلاب بمتابعة الدراسة من المنزل، وذلك اسوة بالنظم التكنولوجية الإلكترونية المختلفة في الدول العربية والعالم للتعليم والتعامل، وذلك لعدم إيقاف الطلاب من الدراسة في العام 2020 وأيضا التيسير واستخدام التعامل الرقمي وتعليم الطالب والمعلم التواصل إلكترونيا، كما قامت وزارة التعليم بالتوازي بإطلاق قنوات درسك على القنوات الرسمية بالمملكة مقررة لجميع المراحل التعليمية، ويتم عمل جدول اسبوعي لدرس الطلاب ليتم متابعة الشروح.

يتم تسجيل الدخول على رابط منصة درسك التعليمية بالأردن. يقوم الطالب باختيار ايقونة شرح المفاهيم الحرجة، في حال أراد تنزيل ملفات بي دي اف على جهاز الكمبيوتر بشرح المواد. كما يتم اختيار أيقونة دخول الطلاب للتعليم عن بعد أو اختيار ايقونة المعلم. يقوم باختيار دخول الطالب. يتم إدخال الرقم الوطني للطالب الأردني والرقم التعريفي لغير الأردنيين. يقوم بكتابة تاريخ الميلاد كاملا ثم يتم تسجيل الدخول. في حال تم اختيار ايقونة دخول المعلمين يتم إدخال كافة البيانات السابقة عن المعلم ثم تسجيل الدخول.

كيفية تسجيل darsak.gov.jo رابط تسجيل دخول منصة درسك (طالب – معلم)

يتم تسجيل الدخول بالرقم التعريفي للمعلم ورقم الهوية وجميع البيانات الشخصية على darsak.gov.jo رابط تسجيل دخول منصة درسك 2021 بحساب المعلم لمتابعة الفصول الافتراضية للطلاب المصابين بفيروس كرونا والتي أكدت عليهم كل من وزارة التربية والتعليم وكذلك وزارة الصحة على أن يقوموا بمتابعة دروسهم اليومية من خلال الدخول عبر رابط المنصة.

وقد كان في الموجة الرابعة من ظهور فيروس كرونا اللجوء إلى التعليم الافتراضي بشكل جزئي للطلاب المصابين بفيروس كرونا ويتم الدراسة لهم من البيت أو المشفى، “بالرقم التعريفي” منصة darsak.gov.jo رابط تسجيل دخول منصة درسك التعليمية بحساب المعلم حيث يقوم المعلم بالدخول لشرح المواد التعليمية للطلاب بشكل يومي ليقوموا بتدارك المواد التي فاتتهم بالمدارس.

يتابع الطلاب الدخول اليومي في المواعيد المقررة لدخولهم لمباشرة الدروس الإلكترونية أون لاين بعد توقف العديد من مدارس المملكة بسبب ارتفاع جدد في الإصابات اليومية من فيروس كرونا، “بالرقم التعريفي” 2 darsak.gov.jo تسجيل دخول منصة درسك التعليمية بحساب المعلم وحساب الطالب وذلك حسب قرارات وزارة التربية والتعليم الجديدة.