فيديو: حيلة لاعب تنقذ فريقه من الهزيمة في الدقيقة الأخيرة

ارتكب حارس مرمى شيفيلد وينزداي، بايلي بيكوك فاريل، خطأ فادحا، أسفر عن تسجيل الفريق المنافس إبسويتش تاون، هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي أقيمت بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.
وكانت المباراة تشير لتقدم شيفيلد وينزداي بهدف دون رد، حين وصلت كرة عالية إلى مهاجم إبسويتش تاون، ماكوالي بون، على الجهة اليمنى داخل منطقة جزاء فريق شيفيلد، فسددها قبل أن تتجاوز خط الملعب لتستقر في يد الحارس بايلي فاريل.
ولكن ماكوالي، لجأ إلى حيلة التخفي وراء الحارس فاريل، وظل يتربص به حتى أنزل الكرة إلى الأرض، ليخطفها منه، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.
ومرر ماكوالي الكرة إلى أحد زملائه الذي أرسلها بدوره إلى كونور تشابلين، ليسجل هدف التعادل لإبسويتش تاون في الدقيقة الأخيرة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
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