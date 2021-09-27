أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية على بعد 460 كيلو متر من مدينة مرسى مطروح شمال غربي البلاد.
وأضاف المعهد في بيان أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في الثامنة وسبع عشرة دقيقة صباح الاثنين.
ووفق المعهد فقد وردت تقارير بوقوع خسائر في منطقة الزلزال دون أن تؤثر على مصر.
ولقي رجل يعمل في كنيسة انهارت الاثنين حتفه في الزلزال الذي ضرب جزيرة كريت، حسبما أفاد التلفزيون اليوناني العام "إي آر تي".
وضرب زلزال بقوة 5.8 درجات جزيرة كريت، بحسب مرصد أثينا للنشاط الزلزالي، و6 بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي، الساعة 06:17 بتوقيت غرينتش على بعد 23 كيلومترا من هيراكليون، عاصمة كريت، وفق ما نقلت "فرانس برس".
وألحق الزلزال أضرارا في بلدة أركالوخوري الزراعية خصوصا، حيث لقي الشخص حتفه وتم تسجيل أضرار جسيمة، بحسب عناصر الإطفاء والمحطة التلفزيونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شعر به سكان مطروح.. بيان مصري بشأن زلزال كريت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.