شعر به سكان مطروح.. بيان مصري بشأن زلزال كريت

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية على بعد 460 كيلو متر من مدينة مرسى مطروح شمال غربي البلاد.

وأضاف المعهد في بيان أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في الثامنة وسبع عشرة دقيقة صباح الاثنين.

ووفق المعهد فقد وردت تقارير بوقوع خسائر في منطقة الزلزال دون أن تؤثر على مصر.

ولقي رجل يعمل في كنيسة انهارت الاثنين حتفه في الزلزال الذي ضرب جزيرة كريت، حسبما أفاد التلفزيون اليوناني العام "إي آر تي".

وضرب زلزال بقوة 5.8 درجات جزيرة كريت، بحسب مرصد أثينا للنشاط الزلزالي، و6 بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي، الساعة 06:17 بتوقيت غرينتش على بعد 23 كيلومترا من هيراكليون، عاصمة كريت، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وألحق الزلزال أضرارا في بلدة أركالوخوري الزراعية خصوصا، حيث لقي الشخص حتفه وتم تسجيل أضرار جسيمة، بحسب عناصر الإطفاء والمحطة التلفزيونية.