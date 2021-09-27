لأول مرة فى تاريخها.. برلين تستعد لتولى سيدة منصب العمدة

ولم يحكم برلين التى "تضم 3.7 ملايين نسمة"، إلا امرأة واحدة فقط ولفترة قصيرة، حيث ترأست الاشتراكية الديمقراطية لويزه شرودر بين 1947 و1948 حكومة الولاية بالإنابة، دون انتخابها.
ووفقا للجنة الانتخابات الحكومية، فقد كشف فرز حوالي 99% من الأصوات، عن تصدر الحزب الاشتراكى الديمقراطى لنتائج الانتخابات الإقليمية بـ 21.4% من الأصوات، فى حين حصل حزب الخضر ومرشحتهم الأولى بيتينا ياراش، على 18.9% من الأصوات.
فيما احتل حزب المسيحى الديمقراطى، اليمينى الوسطى، المركز الثالث، بـ 18.1%، فى حين حصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليمينى المتطرف على 8% من الأصوات، وحزب الديمقراطى الحر على 7.1%.
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