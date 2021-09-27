مصرع شخص فى زلزال جزيرة كريت اليونانية

جدة - نرمين السيد - وكان مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى، قد أعلن أن زلزالا شدته 6.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب جزيرة كريت اليونانية صباح اليوم الإثنين.

وقال المركز، إن الزلزال وقع على عمق كيلومترين.