أبرزها السيلفى.. وزير دفاع أفغانستان يضع قائمة محظورات لجنود طالبان

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت" جورنال، فإن وزير الدفاع الملا محمد يعقوب، طالب الجنود بضرورة الالتزام بالمهام الموكلة إليهم، وانتقد أيضا الجنود لالتقاطهم صور السيلفى مع كبار أعضاء الحركة، وأشار إلى أنه مع وصول هذه الصور إلى السوشيال ميديا، فإنها يمكن أن تقوض أمن طالبان.

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