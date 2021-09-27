مقتل 5 أشخاص فى هجوم مسلح جنوب كولومبيا

وفى بيان له، قال الجيش الكولومبى، إن "مسلحين أطلقوا النار فى مؤسسة حكومية، ما أسفر عن مقتل شخصين على الفور وثلاثة آخرين متأثرين بجروحهم فى المستشفى"، حسبما نقلت "فرانس برس".
وتنشط مجموعة أخرى من المنشقين عن القوات المسلحة الثورية فى المنطقة، فضلاً عن كارتل مخدرات، حيث أكدت منظمة "انديباس" الحقوقية أن أحد الضحايا كان دون الـ15 من العمر، مؤكدة وقوع 73 هجوما مماثلا فى كولومبيا، منذ بداية العام.
وبعد اتفاق السلام التاريخى الذى أُبرم العام 2016، وأنهى نزاعًا استمر أكثر من نصف قرن مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية، رفض مئات المقاتلين إلقاء أسلحتهم، ويبلغ عدد المنشقين عن "فارك" نحو 2.500 مقاتل يحصلون الأموال من تهريب المخدرات والاستغلال غير القانونى للمناجم والابتزاز.
تؤكد الاستخبارات العسكرية، أن اتفاق السلام سمح بتسريح نحو 13 ألف رجل وامرأة، بينهم 7 آلاف مقاتل تقريبًا، وقُتل نحو 300 منهم، فى اغتيالات بيد رفاق سلاح سابقين.
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