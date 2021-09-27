أعلنت شركة نيوم بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل في برنامج مهارات المستقبل من نيوم 2021 وذلك عبر موقعها الإلكتروني من خلال اختيار أحد المسارين إما التدريب الاحترافي أو التدريب الإلكتروني، ولابد من تسجيل حساب علي الموقع الرسمي للشركة أولا قبل التقديم علي التدريبات المذكورة، كما يمكنك التسجيل علي موقع الشركة من التقدم للعديد من الوظائف المتاحة لدي شركة نيوم ، والتسجيل في برامج التدريب متاح لمنطقتي تبوك و نيوم لأبناء المحيط الإقليمي فقط، بهدف رفع مستوي المهارة التقنية والفنية لديهم، كما توفر شركة نيوم العديد من الدورات التدريبية لأهل المنطقة المحيطة باستمرار وخاصة لحديثي التخرج من الجامعيين وحملة المؤهلات المتوسطة ، كما يمكنكم التعرف علي الفرص المتاحة عبر منصة التطوير المهني.

أولا للانضمام لمسار التدريب الاحترافي عليك بالدخول للرابط الإلكتروني.

قراءة التعريف بالمسار وشروطه ودراستها جيداً.

اختيار مشاركة جديدة من نهاية الصفحة.

اختيار هل لديك حساب ومليء خانة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

أو تسجيل حساب جديد باستخدام البيانات الشخصية ورقم الهاتف.

ثانياً للانضمام لمسار التدريب الإلكتروني عليك بالدخول للرابط الإلكتروني.

قراءة كافة الشروط والتعريف بالمسار ودراستها جيداً واتباع نفس الخطوات السابقة بالمسار الاحترافي.

خطوات التسجيل في برنامج مهارات المستقبل من نيومالتعريف بشركة نيوم

تعرف شركة نيوم عبر موقعها الرسمي علي أنها الرؤية الطموحة التي ستشكل المستقبل الجديد، وهي القدرة علي مواجهة التغيرات كما لم يستطع أحد من قبل، وهي الموطن المستهدف لأصحاب الأحلام والطموحات الكبري في الاستثمارات والحياة الأفضل ، حيث تطرح شركة نيوم التسجيل في برنامج مهارات المستقبل من نيوم عبر موقعها الإلكتروني عن طريق التسجيل بالموقع كما تم شرحه سابقاً وتقدم العديد من الوظائف والدورات التدريبية و نيوم هي القوي العظمي والواجهة العريضة لرؤية المملكة 2030.

أولاً شروط التسجيل في مسار التدريب الإلكتروني.

أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام.

أن يكون المتقدم حاصل علي مؤهل دراسي لا يقل عن درجة دبلوم وبدون وظيفة.

أن يكون التخصص الدراسي للمتقدم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

أن يتم توفير مستخرج تأمينات اجتماعية ضمن أوراق المتقدم.

ثانياً شروط التسجيل في مسار التدريب الاحترافي.

أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم حاصل علي مؤهل دراسي لا يقل عن درجة دبلوم.

أن يكون المتقدم موظف بإحدى الوظائف التقنية أو الاتصالات.

حصول المتقدم علي موافقة من جهة عمله للتفرغ للدورة التدريبية.

اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية.

الإجادة التامة للغة الانجليزية حيث أنها لغة المحتوى.

ألا يقل عمر المتقدم عن الـ 18 عام.

يتاح التقديم لكلا الجنسين من المواطنين فقط.

يتاح التقديم للموظفين وغير الموظفين.

يتاح التقديم لحمة الدبلومات وأعلي من ذلك.

يتاح التقديم لدارسي الاتصالات وتقنية المعلومات.

يشترط تعبئة البيانات وتقديم مصوغات التقديم.

يشترط إرفاق شهادة التأمينات الاجتماعية المدد والأجور.

ألا يقل عمر المتقدم عن الـ 18 عام.

يتاح التقديم لكلا الجنسين من المواطنين فقط.

أن يكون الموظف عاملاً بإحدى الوظائف التقنية أو الرقمية.

أن يكون الموظف من حملة مؤهل الدبلومات وأعلي من ذلك.

أن يقوم الموظف بتعبئة البيانات ومتطلبات التسجيل.

تقديم الموظف ما يثبت مهنته في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

أن يجيد الموظف اللغة الانجليزية بما يتماشى مع لغة دراسة الدورات.

شروط التسجيل في برنامج مهارات المستقبلشروط الانضمام لحديثي التخرج والباحثين عن عملشروط الانضمام للموظفين على رأس العمل

يتم طرح البرنامج التدريبي طوال عام ٢٠٢١ وسوف يتم التواصل مع المتقدمين قبل عقد الدورة التدريبية وذلك لأجراء المقابلات واجتياز إجراءات القبول، بالاضافة إلى حصول المتقدمين على شهادات في حال اجتيازهم للدورة التدريبية وذلك عبر موقع شركة نيوم علي الإنترنت.

ويراعي الآتي :

يجب الالتزام بإكمال المسار التدريبي.

يجب الالتزام التام بالحضور والتفاعل مع شريك التدريب.

سوف يتم عقد هذا التدريب عن طريق الإنترنت.

وتبعاً لهذه الشروط يستطيع المواطنون التسجيل في برنامج مهارات المستقبل من نيوم كما يمكنكم التسجيل علي منصة التطوير المهني الإلكترونية

نيوم شريك جائزة عمار

في تعاون جديد أعلنت جمعية الموهوبين من أصحاب المهم وذوو الاحتياجات الخاصة عن شراكة جديدة مع مشروع نيوم في تقديم الدعم علي جائزة عمار لعام ٢٠٢١ ، والعام الحالي يعتبر النسخة رقم ٥ بالمملكة لهذه الجائزة ، وفي هذا الموسم يتم أتشارك مع كافة دول الخليج ليصبح الموسم الأولي علي مستوي الخليج العربي ، ويأتي دور نيوم في دعم ذوي الاحتياجات كتحقيق لأحد أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، وتسري الفاعليات للمسابقة وفق الضوابط التالية :