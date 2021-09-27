جدة - نرمين السيد - قالت محطة الإذاعة والتلفزيون "Bayerischer Rundfunk"، اليوم الإثنين، إن تيسا هانسيرير، حصلت فى دائرتها الانتخابية فى بافاريا، على 23.6% من الأصوات.
ونقلت المحطة عن هانسيرير، قولها: أنا سعيدة للغاية لأننى سأساهم فى السنوات الأربع المقبلة فى الترويج للقضايا التى أؤمن بها، فى البوندستاج الألمانى كذلك.
وأضافت الفائزة، أنها ستنشط للدفاع عن قضايا المناخ، والنضال من أجل حقوق الأقليات الجنسية، ومزدوجى الميل الجنسى ومغايرى الهوية الجنسية وحاملى صفات الجنسين، وهذا يشمل من بين أمور أخرى، إلغاء قانون المتحولين جنسياً، حسب الإذاعة ذاتها.
وتتصدر الانتخابات الألمانية، حالياً المشهد على الساحة الدولية، خاصةً بعد مغادرة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بعد نحو 16 عاماً فى الحكم، تاركةً خلفها إرثاً متبايناً فى الداخل والخارج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للمرة الأولى.. متحولة جنسيا تفوز بمقعد فى البرلمان الألمانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.