للمرة الأولى.. متحولة جنسيا تفوز بمقعد فى البرلمان الألمانى

جدة - نرمين السيد - قالت محطة الإذاعة والتلفزيون "Bayerischer Rundfunk"، اليوم الإثنين، إن تيسا هانسيرير، حصلت فى دائرتها الانتخابية فى بافاريا، على 23.6% من الأصوات.

ونقلت المحطة عن هانسيرير، قولها: أنا سعيدة للغاية لأننى سأساهم فى السنوات الأربع المقبلة فى الترويج للقضايا التى أؤمن بها، فى البوندستاج الألمانى كذلك.

وأضافت الفائزة، أنها ستنشط للدفاع عن قضايا المناخ، والنضال من أجل حقوق الأقليات الجنسية، ومزدوجى الميل الجنسى ومغايرى الهوية الجنسية وحاملى صفات الجنسين، وهذا يشمل من بين أمور أخرى، إلغاء قانون المتحولين جنسياً، حسب الإذاعة ذاتها.

وتتصدر الانتخابات الألمانية، حالياً المشهد على الساحة الدولية، خاصةً بعد مغادرة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بعد نحو 16 عاماً فى الحكم، تاركةً خلفها إرثاً متبايناً فى الداخل والخارج.