نتائج الانتخابات الالمانية German elections تعرف على اخر ما وصلت الية الانتخابات

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عمر شويل - جدة نتائج الانتخابات الالمانية، جاءت الأنباء مؤخرا مشيرة أنه تم اغلاق أبواب مراكز الاقتراع في الانتخابات الألمانية وسط ذلك التنافس الكبير على شغل المنصب الذي تشغله حالياً أنغيلا ميركل، التي تعتبر أطول السياسيين عمرا في منصب المستشار.

نتائج الانتخابات الالمانية

يتفاعل المواطنون في ألمانيا الآن بشكل كبير مع نتائج الانتخابات الالمانية المبكرة التي تمت اقامتها منذ عدة أيام، ولكن في ظل ذلك التفاعل الكبير، ظهرت بعض التطورات السياسية والتي شملت ما يلي:

تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي يسار الوسط أمام الاتحاد الاجتماعي المسيحي يمين الوسط، السباق ولكن بأصوات أقل من 25 بالمئة لكل منهما، وذلك وفقا للنتائج الأولية التي تتوقعها هيئة البث ard.

لكن مازالت النتائج سيئة إلى حد كبير بالنسبة لحزب اليسار الراديكالي، والذي من المتوقع أن لا يتخطى 5 بالمئة من الأصوات، وهو ما يجعل من غير الواضح إذا كان سيدخل البرلمان أم لا.

أما عن الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر فهم سعداء بنتائجهما.

تفاصيل نتائج الانتخابات الالمانية

واستكمالاً لأخبار نتائج الانتخابات الالمانية التي انعقدت مؤخراً، فقد أدلى المرشحون المتسابقون على خلافة ميركل بأصواتهم في نفس الوقت الذي أشارت فيه استطلاعات الرأي الأخيرة الخاصة بحزب المستشارة المحافظ إلى وجودها في المركز الثاني فيما يخص النتائج المتوقعة للانتخابات.

وفي نفس الصدد تحدث رالف ستيغنر، رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ولاية شليسفيغهولشتاين، في أحدالتصريحات التليفزيونية قائلا أن حزبه قد فاز بوضوح بتلك الانتخابات، وأنهم على استعداد أن يقبلون تحالفا ثلاثيا.

وقد أضاف رالفستيغنر أنه في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بتشكيل الحكومة، فمن المفضل بكل تأكيد أن يكون تحت قيادة أولافشولتس وليس تحت قيادة الخاسر في هذه الانتخابات، وهو المرشح أرمين لاشيت، مرشح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي”، وأكد ستيغنرمن خلال حديثه على أن الإقدام على خطوة تشكيل ائتلاف يتكون من ثلاثة أحزاب قد يكون أمر بالغ الصعوبة، لكنه أشار إلى توقعه بتجميع الأحزاب المختلفة، وخاصة لأن الاقتراع قد يكون متقاربا إلى حد كبير.