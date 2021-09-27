رابط نتائج الثانوية العامة اليمن موقع وزارة التربية والتعليم نتائج بالاسم 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن ظهور نتائج الثانوية العامة، وأصبح فى أمكان الطلبة والطالبات الأطلاع عن نتائجهم لعام 2021 بكل سهولة ويسر وبدون الحاجة لذهاب للمدرسة، فمعى انتشار فيروس كورونا مؤخراً أصبحت الوزارة تهتم بالمحافظة على صحة أبنائهم من خلال منع التجمعات واتباع طرق المحافظة على صحة أبنائها، فالأن يمكن الاطلاع على نتائج طلاب الثانوية العام بالاسم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

نتائج الثانوية العامة بالاسم 2021 اليمن

هناك عدة طرق للاطلاع على نتائج امتحانات الثانوية العامة، فبعد أنتهاء الامتحانات وأعلان وزارة التربية والتعليم يوم السبت الماضي والموافق 25 سبتمبر الجاري، وقد أوضحت الوزارة أنه يمكن لطلاب وأولياء الأمور الأطلاع على النتائج من خلال الاتصال على رقم 106 وكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب، أو من خلال ارسال رسالة نصية تحتوى على رقم جلوس الطالب وذلك على رقم 106 وسوف يتم الرد عليها بالنتيجة فوراً.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن بالاسم

يمكن الان الاطلاع على نتائج الطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

اختيار نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء والضغط عليها.

كتابة اسم الطلب ورقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.

وسوف تظهر نتيجة الطالب أمامك.

نتائج الثانوية العام فى جميع دول العالم تكون حديث الساحة وقتها، وذلك لكونها من أهم الأمور التعليمية التي يهتم بها الجميع، وفى دولة اليمن وفرت وزارة التربية والتعليم أمكانية الحصول على النتائج عبر الانترنت من خلال موقع الوزارة وبدون إلزام الطالب أو ولي الأمر لذهاب للمدرسة للحصول على النتيجة، وقد جاء ذلك بعد انتشار فيروس كورونا حول العالم وأصبحت التجمعات تشكل خطر الاصابة وتفشي الفيرس، ولذلك أهتمت وزارة التربية والتعليم اليمنية باتباع اجراءات الوقاية والاهتمام بالتباع كما هو موصى به من وزارة الصحة اليمنية.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم كل ما هو متعلق بنتائج الثانوية العامة فى اليمن، نتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح الدائم والتوفيق المستمر، نحن فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الخاصة بالنتائج لمساعدتكم فى الحصول علهيا وسنقوم بالرد علهيا فوراً الأن.