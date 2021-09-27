جدة - نرمين السيد - وقبل أيام، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن 3 تفجيرات هزت مدينة جلال آباد فى شرق أفغانستان، واستهدفت عربات لحركة "طالبان" ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.
وبسطت حركة "طالبان" سيطرتها على معظم أراضى أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة، بعد فرار الرئيس أشرف غنى، والعديد من المواقع الحكومية فى العاصمة كابول، يوم 15 أغسطس الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفجار فى مدينة جلال آباد شرقى أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.