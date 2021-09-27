انفجار فى مدينة جلال آباد شرقى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقبل أيام، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن 3 تفجيرات هزت مدينة جلال آباد فى شرق أفغانستان، واستهدفت عربات لحركة "طالبان" ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وبسطت حركة "طالبان" سيطرتها على معظم أراضى أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة، بعد فرار الرئيس أشرف غنى، والعديد من المواقع الحكومية فى العاصمة كابول، يوم 15 أغسطس الماضي.