مستشار ألمانيا المقبل: الشعب منحنا تفويضا لتشكيل الحكومة

جدة - نرمين السيد - قال مرشح الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى ألمانيا، أولاف شولتس، لشغل منصب المستشار فى البلاد، بعد فوز حزبه فى الانتخابات العامة، إن الناخبين منحوا حزبه، يسار الوسط، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطى الحر، "تفويضاً واضحًا" لتشكيل الائتلاف الحاكم المقبل.





وفى تصريحات بمقر حزبه الاشتراكى الديمقراطى، اليوم الإثنين، قال شولتس: "تعززت الأحزاب الثلاثة، وبالتالى فإن هذا هو التفويض الواضح الذى صاغه الناخبون"، لافتًا إلى أن "الكتلة المحافظة الحالية، لم تخسر فحسب، بل تلقت أيضاً رسالة من الناخبين مفادها أنه عليهم الانضمام إلى المعارضة".

وحسبما ذكرت وسائل إعلام ألمانية، يرى شولتس أن للأحزاب الثلاثة التى يريدها فى ائتلافه "تقاطعات كافية" لتشكيل الحكومة، مضيفًا أن المحادثات الائتلافية يجب أن تُجرى "ببراجماتية وهدوء".

وحسبما أعلنت لجنة الانتخابات الألمانية، صباح اليوم، حصل الحزب الاشتراكى الديمقراطى على 25.7% من الأصوات، فى أفضل نتيجة يحققها منذ سنوات، فى حين تراجع التحالف المسيحى، بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل، إلى مستوى قياسى، وحصل على 24.1% فقط من الأصوات بعد 16 عاماً في الحكم.

وحصل كل من حزب الخضر والحزب الديمقراطى الحر على 14.8% و11.5% من الأصوات على التوالى.