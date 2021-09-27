موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

يستضيف استاد بارك دي برانس مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، وتقام المباراة اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الفريق الباريسي إلى الانتصار في المباراة، وخطف الثلاث نقاط، السيطرة على صدارة المجموعة منذ البداية، ويطمح الفريق في الذهاب بعيدا في البطولة ومحاولة تحقيقها للمرة الأولى في تاريخه، خاصة بعد التدعيمات الكبيرة التي قام بها الفريق والتي أبرزها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بينما يسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا إلى خطف نقاط المباراة، ومواصلة تقديم النتائج الجيدة التي حققها الفريق منذ بداية الموسم، ونعرض موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة اليوم.

يسعى فريق باريس سان جيرمان إلى تحقيق انتصاره الأول في دور المجموعات، حيث خرج الفريق بنقطة وحيدة في الجولة الأولى وهو بكامل صفوفه، وذلك بعد التعادل الإيجابي أمام فريق كلوب بروج، وقد سجل هانز فاناكن هدف كلوب بروج، بينما أحرز هيريرا هدف باريس الوحيد، ويقع الفريق في مجموعة تضم كلا من كلوب بروج، ومانشستر سيتي، ولايبزيج، وبذلك يتواجد الفريق في المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة خلف المتصدر مانشستر سيتي صاحب الثلاث نقاط، ويأمل الفريق إلى تعويض الخروج المخيب للأمال في النسخة الماضية من البطولة، حيث خرج من الدور نصف النهائي على يد فريق مانشستر سيتي بعد الخسارة بأربعة أهداف مقابل هدف في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

يسعى فريق مانشستر سيتي إلى تحقيق انتصاره الثاني في البطولة على حساب باريس سان جيرمان، ومواصلة تقديم الأداء الرائع الذي يقدمه في السنوات الأخيرة، حيث استطاع الفريق احتلال صدارة المجموعة منذ الجولة الأولى، وذلك بعد تحقيق الانتصار على فريق لايبزيج بنتيجة (6-3)، ويطمح الفريق إلى تحقيق اللقب هذا الموسم، وتخطي خيبة أمل خسارته الموسم الماضي على يد فريق تشيلسي، حيث انهزم الفريق بنتيجة هدف دون رد، ويدخل السيتي المباراة بروح معنوية عالية بعد الانتصارفي المباراة الأخيرة في البريمرليج على تشيلسي بنتيجة هدف دون رد، ليحتل بذلك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

8:00 بتوقيت تونس، والمغرب، والجزائر

9:00 بتوقيت مصر

7:00 بتوقيت غرينتش

11:00 بتوقيت الإمارات، وعمان

10:00 بتوقيت السعودية، والعراق، والإمارات

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القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي