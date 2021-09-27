الاستعلام برقم الهوية عن مخالفات وزارة النقل فى المملكه

الاستعلام برقم الهوية عن مخالفات وزارة النقل تعتبر وزارة النقل من اهم الوزارات الموجودة بالمملكة العربية السعودية لكونها مرفق حيوي يخدم العديد من المواطنين والمقيمين، كما أنها تعمل على تنظيم النقل البري والبحري في مختلف النواحي الإدارية والنظامية والأشراف على الخطوط الحديدية والموانئ، وضعت الوزارة أهدافاً محددة من أهمها رفع كفاءة الأداء وتجديد معايير الجودة والشفافية في أنشطتها من خلال الأعمال وتطوير إجراءات العمل وتعمل على تحديث خدماتها أول بأول لتتناسب مع جميع المواطنين السعوديين إلكترونيا دون الذهاب إلى مكتب الوزارة، كما أن وزارة النقل أعلنت عن مجموعة من الجداول التي تحتوي على مخالفات مرورية وغرامات مالية تم فرضها على كل مواطن أو وافد أو زائر يخالف قواعد المرور أو إشارات المرور مما يعرض حياة الآخرين للخطر، كما وضحت وزارة الداخلية من خلال أدارة المرور الاستعلام برقم المخالفة واللوحة عن المخالفات المرورية وطريقة الاعتراض عليها، كما تتولى الوزارة مسؤولية جميع مرافق النقل الموجودة في المملكة العربية السعودية بمختلف أنواعها البرية والبحرية، وتعمل على تنظيم جميع ما يتعلق بعمليات النقل البحري والبري في النواحي الفنية والإدارية والنظامية، وهي كذلك المسؤولة عن الإشراف على مختلف الخطوط الحديدية والمواني في الدولة

الاستعلام عن مخالفات النقل برقم الهوية

كما أن يتم الاستعلام عن المخالفات التي تتم أثناء سير المواطنين في الطرق المرورية في المملكة العربية السعودية فقد يحدث فى بعض الأوقات بعض المخالفات المرورية على المواطنين أثناء قيادة السيارات، وبالتالي هذه المخالفات تقع على المواطن بغرامات والمخالفات التي لابد أن يقوم بدفعها حتى لا تتزايد عليه، الاستعلام يتم كالاتي :

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. الضغط على خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية. سوف تظهر الصفحة الرئيسية لمنصة ابشر. الضغط على ابشر الأفراد. يتم التسجيل باسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية وإدخال الرمز المرئي وتسجيل الدخول. الانتقال إلى صفحة بها تفاصيل المخالفات المرورية المفروضة عليك.

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة النقل. بعد الدخول إلى تظهر عدة اختيارات يتم الضغط على الخدمات الاستعلامية. الضغط على كلمة إظهار المزيد ثم اختبار خدمة الالكتروانية من قائمة الخدمات الاستعلامية . سوق يظهر صفحة اخرى يتم الاختيار منها بين الاستعلام برقم المخالفة أو رقم الأثبات. إذا كان الاستعلام عن رقم المخالفة سيتم دخول رقم المخالفة ورمز الصورة. يتم عرض تفاصيل المخالفة المفروضة عليك. إذا كان الاستعلام برقم الأثبات يتم أدخال نوع الأثبات . بعد أدخال نوع الأثبات يتم تحديد إذا كنت تابع للفرد أو شركة وإدخال رقم الأثبات ورمز الصورة. يتم فتح صفحة وعرض قيمة الغرامة التي تم تسجيلها.

ركن المركبات في غير المكان المخصص لها. عدم الالتزام بإشارات المرور أو كسر أشارة المرور. ترك السيارة غير مغلقة عند الذهاب منها. تعدى السرعة المقررة أو المسموح بها. قيادة المركبات في الإمكان أو الأسواق الممنوعة. عدم امتلاك رخصة قيادة أو انتهائها. التجمهر في موقع الحادث. استعمال المكابح فجأة لغير الضرورة. من حق لسلطة التي منحت الالتزام أن تطالب الملتزم بكافة التعويضات الخاصة بالأضرار المترتبة على المرفق. عدم إعطاء الأولوية للمشاة في أثناء عبورهم من المسارات المخصصة. عدم ربط حزام الأمان. ترك السيارة في وضع التشغيل وتركها في الطريق. الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لمسافة تزيد على 20 مترًا.

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر. تسجيل الدخول من خلال كتابة أسم المستخدم وكلمة المرور والرمز التحقق. وبعد الدخول إلي الصفحة الرئيسية يتم الضغط على استعلامات. اختيار المرور. ثم تقوم باختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية. لتقوم بعدها بكتابة رقم الهوية والرمز التحقق في الخانة المخصصة له. قم بعدها بالضغط على عرض.

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كما أن يستطيع المواطنين أو الزائرين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية أن يستعلموا عن المخالفات المرورية عبر استخدام رقم الهوية من غير ذلك من الممكن أن يسجلوا الدخول إلى منصة أبشر، وتلك الخدمة تقدم بشكل أساسي ألي الزائرين المتواجدين بالمملكة الذين ليس عندهم حساب على المنصة الإلكترونية ابشر لمعرفة المخالفة وقيمتها.

والجدير بالذكر أن وزارة النقل تقدم الكثير من الخدمات لمواطنين المملكة منها وظائف للرجال وغيضا للنساء للعمل مدراء مشاريع أو الأشراف على المشاريع أو مدراء مشاريع خبرة بالأمن والأمان، وأيضا تقوم وزارة النقل بحملات تفتشيه مفاجئة على جميع ركاب السيارات لمعرفة الملتزم بقواعد وقوانين النقل والمرور ومن لا يلتزم تطبق علية الغرامة أو سحب الرخصة منهم.

والجدير بالذكر أن توافر الاستعلام عن الخدمات إلكترونيا ساعد الكثير من المواطنين بالمملكة في توفير الجهد المبذول وضياع الوقت بالذهاب إلى المكاتب وذلك التي تعمل علية الحكومة السعودية للنهوض باقتصاد المملكة العربية السعودية وفقا روية 2030، كما أن المملكة شبكة نقل حديثة من الطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي والبحري والعامة، وترتبط البلاد أيضًا بشبكة اتصالات متطورة تعمل كأساس لنموها الاقتصادي وتنميتها.