جي بي سي نسوز - : قدمت وزيرة الطاقة هالة زواتي شرحا مفصلا لأعضاء كتلة الطاقة النيابية بخصوص نحاس ضانا وما وصلت اليه الوزارة من قرارات بخصوص عملية التعدين . جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مؤخرا برئاسة النائب المحامي زيد العتوم ووزير الزراعة والشؤون القانونية والبيئة وأعضاء اللجنة ونواب من خارجها . المدينة نيوز سجلت مداخلة زواتي واليكموها بالفيديو : المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو : زواتي تشرح للجنة الطاقة حقيقة نحاس ضانا وحجم الارض المقتطعة من المحمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.