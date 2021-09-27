أخبار اليمن : إسقاط طائرة تجسسية في مأرب

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إسقاط طائرة تجسسية في مأرب

أسقطت الدفاعات الجوية بالجيش واللجان الشعبية، اليوم، طائرة تجسسية أمريكية في أجواء محافظة مأرب. إسقاط طائرة تجسسية في مأربأسقطت الدفاعات الجوية بالجيش واللجان الشعبية، اليوم، طائرة تجسسية أمريكية في أجواء محافظة مأرب. وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة الأمريكية وهي من نوع سكان إيغل Scan Eagle بسلاح مناسب. وأشار إلى إسقاط الطائرة أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل .

(سبأ)



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