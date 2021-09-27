مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس - فى بيان صحفى - أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى بلغ 626 مستوطنًا على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية علنية فى باحاته، وقدمت لهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وقال شاهد عيان، إن أحد المستوطنين رفع علم إسرائيل فى باحات المسجد، فيما دققت شرطة الاحتلال فى هويات المُصلين الداخلين إليه.

واعتقلت شرطة الاحتلال شابا لم تعرف هويته بعد من باحات المسجد، بزعم أنه قام بالصلاة فى مسار المستوطنين المقتحمين.

ويتعرض "الأقصى" لعمليات اقتحام متكررة من المستوطنين، وغالبًا ما تتم من باب المغاربة فى الجدار الغربى للمسجد، وكثيرًا ما يقوم المستوطنون بصلوات تلمودية فى ساحات المسجد بغرض استفزاز مشاعر المسلمين.