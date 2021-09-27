صفقة بـ 5 مليارات دولار بين نافال الفرنسية واليونان

جدة - نرمين السيد - ووفقا لمجلة "تشالنج" الاقتصادية الفرنسية، أوضحت عدة مصادر، لم تكشف هويتها، أن العرض شمل أيضًا تزويد اليونان بثلاثة أو أربعة طرادات من طراز "جويند"، لافتة إلى أن قيمة الصفقة ستبلغ نحو 5 مليارات دولار.
كما رجحت المجلة الفرنسية إبرام اتفاق فى وقت لاحق، اليوم الاثنين، عندما يدشن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، معرضًا فى متحف اللوفر فى باريس، بعنوان "باريس-أثينا ولادة اليونان الحديثة"، والمقرر فتحه فى 30 سبتمبر الجارى.
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