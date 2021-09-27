جدة - نرمين السيد - وكانت دائرة العلاقات العامة فى الحرس الثورى الإيرانى، قد أعلنت أمس الأحد، اندلاع حريق فى أحد مراكز أبحاث الاكتفاء الذاتى التابعة للحرس الثورى الإيرانى غربى طهران، بحسب "العربية".
يشار إلى أن إيران كانت شهدت خلال الأشهر الماضية موجة حرائق فى الشركات والمصانع فى عدة مدن منها قم وأصفهان وقزوين، من دون الكشف عن الأسباب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 2 من الحرس الثورى الإيرانى فى حريق بمركز أبحاث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.