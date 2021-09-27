مقتل 2 من الحرس الثورى الإيرانى فى حريق بمركز أبحاث

جدة - نرمين السيد - وكانت دائرة العلاقات العامة فى الحرس الثورى الإيرانى، قد أعلنت أمس الأحد، اندلاع حريق فى أحد مراكز أبحاث الاكتفاء الذاتى التابعة للحرس الثورى الإيرانى غربى طهران، بحسب "العربية".

يشار إلى أن إيران كانت شهدت خلال الأشهر الماضية موجة حرائق فى الشركات والمصانع فى عدة مدن منها قم وأصفهان وقزوين، من دون الكشف عن الأسباب.