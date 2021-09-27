غنى ينفى نشر بيان مؤيد لحركة طالبان

جدة - نرمين السيد - ويأتى إعلان غنى فى تغريدة بعد نحو ساعة من ظهور بيان مفاجئ على حسابه الموثق على موقع "فيسبوك"، ينتقد فيه ممثل الحكومة الدائم السابق فى الأمم المتحدة، غلام محمد إسحاق زى.

وطالب البيان الزائف المجتمع الدولى بالاعتراف بحكومة طالبان الجديدة فى أفغانستان والإفراج عن الأصول المجمدة للبلاد.

كما نفى غنى خلال تغريدة ما ترردد، وقال: "كل المنشور على الصفحة غير صحيح، حتى استعادة الحساب".