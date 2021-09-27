جدة - نرمين السيد - ويأتى إعلان غنى فى تغريدة بعد نحو ساعة من ظهور بيان مفاجئ على حسابه الموثق على موقع "فيسبوك"، ينتقد فيه ممثل الحكومة الدائم السابق فى الأمم المتحدة، غلام محمد إسحاق زى.
وطالب البيان الزائف المجتمع الدولى بالاعتراف بحكومة طالبان الجديدة فى أفغانستان والإفراج عن الأصول المجمدة للبلاد.
كما نفى غنى خلال تغريدة ما ترردد، وقال: "كل المنشور على الصفحة غير صحيح، حتى استعادة الحساب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غنى ينفى نشر بيان مؤيد لحركة طالبان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.