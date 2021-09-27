سفير أمريكا فى الوكالة الذرية: نناقش الرد المناسب على عدم تعاون إيران

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، طالب السفير الأمريكى طهران بالتعاون مع الوكالة بدون تأخير، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستناقش مع الشركاء الرد المناسب على عدم تعاون إيران.

كذلك، حث سفير الاتحاد الأوروبى فى الوكالة الذرية، إيران السماح للمفتشين بالوصول لمنشأة كرج فورا.

وكانت الوكالة الدولية، أفادت فى بيان عن منع مفتشيها من دخول المنشأة الواقعة قرب طهران، فيما اعتبرته مخالفا لتفاهم أبرم مع إيران هذا الشهر للسماح باستبدال معدات مراقبة.