جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينج، اليوم الإثنين إنه بناء على تعليمات من الرئيس شى جين بينج، ساعدت الحكومة الصينية والحزب الشيوعى فى إطلاق سراح المديرة المالية لعملاقة الاتصالات هواوي، منج وانتشو، من الاحتجاز فى كندا.





وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال المتحدثة فى مؤتمر صحفى بالعاصمة بكين، وإن جهود الحكومة ودعم الشعب عادت منغ، مضيفة أنه كان انتصاراً للشعب والعدالة، وأن الصين تولى أهمية كبيرة لحقوق مواطنيها. وتواجه منج، ابنة مؤسس شركة هواوى رين زينج فوى، تهماً بالاحتيال المصرفى فى الولايات المتحدة وبانتهاك لعقوبات ضد إيران، واحتجزت فى كندا منذ 2018، وسعت الولايات المتحدة إلى تسلمها. واستنادا إلى اتفاق فى محكمة بولاية نيويورك مع وزارة العدل الأمريكية، سحبت الولايات المتحدة طلب تسلمها، وسمحت لها بالعودة إلى الصين، وأرجئت المحاكمة إلى 1 ديسمبر 2022، قبل إسقاط القضية إذا التزمت منج بشروط الاتفاق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين: تعليمات الرئيس بينج وراء الإفراج عن مديرة هواوى فى كندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.