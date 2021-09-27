الجنائية الدولية: التحقيق فى أفغانستان سيركز على طالبان وداعش

جدة - نرمين السيد - قال المدعى العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الإثنين، إنه ينوى تركيز تحقيقه فى أفغانستان على طالبان وتنظيم داعش-ولاية خراسان، والتوقف عن منح أولوية للاتهامات للقوات الأمريكية بارتكاب جرائم حرب.





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