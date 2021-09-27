روسيا: نرغب فى استمرار العلاقات مع برلين بعد الانتخابات التشريعية الألمانية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أعلنت لجنة الانتخابات الألمانية، صباح اليوم، حصل الحزب الاشتراكى الديمقراطى على 25.7% من الأصوات، فى أفضل نتيجة يحققها منذ سنوات، فى حين تراجع التحالف المسيحى، بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل، إلى مستوى قياسى، وحصل على 24.1% فقط من الأصوات بعد 16 عاماً فى الحكم.

وحصل كل من حزب الخضر والحزب الديمقراطى الحر على 14.8% و11.5% من الأصوات على التوالى.