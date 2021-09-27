رابط استعلام وزارة الدفاع السعودية للتجنيد الموحد عبر tajnid.mod.gov.sa

رابط استعلام وزارة الدفاع السعودية ، هو الأكثر بحثًا في الوقت الحالي، عقب إعلان وزارة الدفاع السعودية، عن فتح باب القبول بالتجنيد الموحد، لهذا العام 1443 هجريا، وذلك لكافة المواطنيين السعوديين، ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة من جانب وزراة الدفاع، في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع tajnid.mod.gov.sa، وهي عبارة عن رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع، وكذلك الاستعلام عن القبول المبدئي وزارة الدفاع، كما توفر للمستخدمين والمتقدين لهذا الإعلان، إمكانية الدخول إلى بوابة وزارة الدفاع استعلام برقم الهوية، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين الراغبين، في التقدم إلى وزارة الدفاع استعلام عن طلب، كما يتم إعلان أسماء المقبولين في وزارة الدفاع، وهو يمثل أيضًا، أسرع رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع مباشرة.

عند الدخول إلى بوابة التوظيف الموحد، بهدف الدخول إلى وزارة الدفاع استعلام عن معاملة، يمكنك التعرف على أهم وأبرز ما تحتاجه الوزارة، داخل أقسامها بكل سهولة، وهي خدمة وطنية مقدمة إلى المواطنين السعوديين فقط، من أبناء المملكة العربية السعودية، وذلك في أقسام (جندي، وعريف، ورقيب، ومدني). وتتبع وزارة الدفاع عددًا من الشروط، قبل إعلان رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع، ونشر أسماء المقبولين بالدفاع السعودي.

تم تحديد الموعد الرسمي، لفتح باب القبول للسعوديين من أبناء المملكة العربية السعودية، للتقدم لشغل وظائف وزارة الدفاع، وذلك خلال الفترة الحالية، بداية من 24 أكتوبر 2021م، و18 ربيع الأول 1443 هجريا. على أن يتم التقديم عبر رابط التقديم بوظائف وزارة الدفاع الرسمي. ولاحظ أنها تختلف عن رابط التقديم والتسجيل في الكليات العسكرية للحاصلين على البكالوريوس، والذي يتم الإعلان عنه كل عام من جانب الوزارة أيضًا.