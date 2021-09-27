رابط ssoidp.gov.ps تسجيل بيانات التشغيل المؤقت (خريجين – عمال) بوزارة العمل و UNDP

ssoidp.gov.ps تسجيل بيانات التشغيل المؤقت وتحديث بيانات المواطنين من الخريجين وأيضا العمال عبر بوابة الدخول الموحدة لكل من وزارة العمل في القطاع وأيضا منظمة الأمم المتحدة لغوث الفلسطينيين UNDP وذلك ليتم البحث عن العمل للعاطلين مع الالتزام التام بكتابة البيانات كاملة وصحيحة ليتم مراجعتها وتحديد العمل المؤقت المناسب للمسجلين بنظام الدخول الموحد.

وزارة العمل في قطاع غزة والمؤسسات الإنسانية العاملة بالقطاع

وتقوم وزارة العمل في القطاع بالاشتراك مع المنظمات الإنسانية التي لديها تصاريح من الأمم المتحدة للعمل بالقطاع بالاهتمام بالمواطنين، حيث يتم توفير فرص العمل المناسبة للمؤهلين لها من الخريجين الباحثين عن العمل والمسجلين من ضمن طائفة البطالة بالقطاع وأيضا العمال الذين لديهم الحرف المناسبة والتي تؤهلهم للعمل في عدد من المجالات المهمة ولا يجدوا لهم العمل المناسب للعمل في قطاع غزة.

وزارة العمل الفلسطينية ssoidp.gov.ps تسجيل بيانات التشغيل المؤقت

تعتم تلك الوزارة بمواطني القطاع المحاصرين بما يقترب من عشرين عاما، والذين يواجهوا العديد من الظروف الاقتصادية والإنسانية السيئة، حيث تقوم بالاستجابة للعديد من الهيئات والمؤسسات الراغبة في الحصول على موظفين مؤهلين، حيث يتم توفير المعلومات المسجلة لديها عنهم للحصول على الفرص المناسبة، وقد قامت بالعديد من الأعمال الكبيرة والخدمية بالفترة الأخيرة:

قامت بتوفير فرص للعمل في مجال التمريض لشغل أماكن في المستشفيات التي تراعي الحالات الحرجة من فيروس كرونا بالقطاع.

بينما قامت أيضا باستقبال تسجيل العمال المتضررين من القصف على غزه وتوفير مبالغ مالية تعويضية لهم تم صرفها على دفعات.

المؤسسات الإنسانية في غزه

توجد عدد من المؤسسات الإنسانية بالقطاع، حيث تتشارك مع وزارة العمل منظمة الأنوروا والتي تهتم بالمدارس وتوفير العديد من الوجبات والسلع الاستهلاكية المناسبة لسكان القطاع، ولها رابط خاص يتم فيه تسجيل الحالات الراغبة في الحصول على الدعم لتحديد رواتب شهرية وسلع غذائية لهم، بينما تقوم مؤسسات أخرى أيضا مثل الأم المتحدة لغوث وتشغيل الفلسطينيين بالمشاركة في استقبال طلبات العمل للمواطنين وتوفير فرص عمل مؤقتة لهم.

بيانات وأرقام تليفونات مكاتب العمل محافظة غـــــــــــــزة: (2641231) / تل الهوا – شارع الصناعة – شرق منتزه برشلونة

محافظة الشــــمال: (2477134) / بيت لاهيا – دوار الشيخ زايد – مبنى نادي خدمات جباليا

محافظة الوسـطى: (2531131) / دير البلح – غرب الهلال الأحمر الفلسطيني

محافظة خانيونس: (2054967) / خانيونس – دوار حميد – قرب شركة الاتصالات الفلسطينية

محافظة رفـــــــــــــح: (2135068) / رفح – الموقف الشرقي – بالقرب من المحكمة الشرعية

يتم الدخول المباشر على رابط نظام الدخول الموحد لوزارة العمل الفلسطينية. يقوم المستخدم بكتابة الاسم كاملا. يتم كتابة كلمة المرور. يقوم بمراجعة البيانات المقدمة بدقة وتسجيل البيانات الأحدث له. يتم كتابة المؤهل الدراسي وأيضا الحرفة المتاحة. يقوم بإضافة مؤهلات جديدة إذا كانت موجودة.

الدخول على رابط ssoidp.gov.ps تسجيل بيانات التشغيل المؤقت