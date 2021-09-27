كيف أفسد الزمالك المصري خطة "الهروب الثاني" لكارتيرون؟

جدل كبير أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر في الآونة الأخيرة بشأن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الذي كان قريبا من الهروب مجددا عن القلعة البيضاء.

وأعلن الزمالك مؤخرا عن تمديد تعاقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لمدة ثلاثة مواسم قادمة، مع وضع شرط جزائي كبير في عقده، إلا أن هناك كواليس مفاجئة وراء عملية تمديد تعاقد المدير الفني للفريق الأبيض.

وتحدث حازم فتوح وكيل أعمال المدرب الفرنسي كارتيرون لموقع "دوت الخليج" عن كواليس تمديد عقده مع الزمالك وقصة رحيله التي كانت وشيكة إلى الدوري الاماراتي.

وأوضح فتوح: "كارتيرون تلقى عرضا من نادي الوحدة الإماراتي عن طريق وكيل مصري كان يعمل معه سابقا وكانت الأمور شبه منتهية لرحيل المدرب إلى الدوري الإماراتي في الفترة الأخيرة، إلا أن جزئية صغيرة في المفاوضات أوقفت عملية إتمام التعاقد".

وأضاف: "حسين لبيب رئيس الزمالك علم بمفاوضات كارتيرون مع النادي الإماراتي من خلال أحد المصادر هناك، وعلى الفور غادرت إلى الإمارات للاستعلام عن حقيقة هذا الأمر، ووجدت أن هناك بالفعل مفاوضات، ونجحت في إنهاء المفاوضات هناك مع النادي الإماراتي".

وتابع قائلا: "أثناء تواجدي في الإمارات لغلق مفاوضات نادي الوحدة مع كارتيورن، كان حسين لبيب رئيس الزمالك يتحرك لتمديد عقد المدرب. رئيس الزمالك تدخل في الوقت المناسب لتأمين بقاء المدرب".

شرط جزائي

وتطرق فتوح في حديثه عن الشرط الجزائي بعقد كارتيرون الجديد بالقول: "تم وضع شرط جزائي مناسب، الفكرة من وضع الشرط الجزائي كانت لغلق ملف العروض المغرية التي تصل إلى المدرب الفرنسي وتأمين بقائه مع الزمالك في الفترة المقبلة وتجنب تكرار الموقف الأول عندما رحل إلى الدوري السعودي".

وعن أهداف المدرب الفرنسي بعد تمديد عقده علّق وكيل كارتيرن: "المدرب يطمح لبناء فريق قوي للمنافسة على كافة البطولات والفوز بها لمدة عشرة سنوات قادمة. إنه يرغب في تحقيق مزيد من البطولات والإنجازات مع الزمالك".

تأثير أزمة القيد

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد أصدر قرارا بمنع نادي الزمالك من قيد لاعبين جدد لمدة فترتين متتاليتين بسبب أزمة توقيع لاعبه حسام أشرف لأحد الأكاديميات بالكاميرون، حيث خاطب مسؤولو اللجنة المؤقتة بالنادي الأبيض "فيفا" لرفع القيود عن القيد.

وفيما يتعلق بالحلول المتوفرة للمدرب الفرنسي في حال إصرار "الفيفا" على منع الزمالك من القيد، أوضح فتوح: "المدرب لديه خطة بديلة لأسوأ الظروف. فريق الزمالك حاليا في مرحلة إعداد للموسم الجديد خاصة بعد تأجيل كأس مصر، المدرب يضع كافة السيناريوهات في ذهنه تحسبا لأي ظروف واردة".

جدير بالذكر أن كارتيرون قد رحل عن تدريب الزمالك في سبتمبر من العام الماضي بعد ولاية أولى مع "القلعة البيضاء" دامت 287 يوما، حيث غادر الفرنسي إلى الدوري السعودي لقيادة فريق التعاون بداعي وجود أزمات مالية وإدارية بالنادي الأبيض