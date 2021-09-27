ماكرون يقاضى مصورا عرض صورته بزى السباحة

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وزوجته تقدما بشكوى قانونية بعد عرض صورة له فى معرض بباريس وهو يتزلج على الماء مرتديًا زى السباحة فى عطلته.





وحسبما نقلت "رويترز"، قالت إذاعة "أوروبا 1"، إن "معرض رؤساء الجمهورية فى أماكن عطلاتهم أُقيم فى ساحة فنية قرب قصر الإليزيه، المقر الرسمى للرئاسة الفرنسية فى وسط باريس". وأوضحت الإذاعة أن "شكوى انتهاك الخصوصية قُدمت ضد أحد المصورين"، ورفض قصر الإليزيه التعليق على التقارير.

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