وحضر قاضى التحقيق فى قضية انفجار ميناء بيروت البحرى إلى مكتبه بقصر العدل صباح اليوم، وعقد أول جلسة تحقيق مع عدد من المطلوبين فى القضية واستمع إلى شهادتهم. وفور انتهاء الجلسة تم إبلاغه رسميا بأن أحد المتهمين تقدم بطلب لرده، وهو ما يستدعى قانونا أن يكف القاضى يده عن التحقيق لحين الانتهاء من نظر طلب الرد.
ومن المقرر وقف التحقيقات إلى أجل غير مسمى لحين فصل محكمة الاستئناف، برئاسة القاضى نسيب إيليا، فى طلب الرد الذى تقدم به محامى المشنوق، دون تحديد مدى زمنى محدد لنظر طلب الرد، الذى فى حال قبوله يتم إسناد التحقيقات لقاضى آخر، وفى حال رفضه يستمر القاضى طارق البيطار.
ويعد توقف التحقيقات هو الثانى، حيث سبق وأن تقدم اثنين من المدعى عليهم فى القضية بطلب رد فى ديسمبر الماضى لقاضى التحقيق السابق فادى صوان، وتوقفت التحقيقات حتى تم الفصل فى طلب الرد وقبوله، مما استدعى تغيير القاضى وإسناد التحقيقات للقاضى طارق البيطار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للمرة الثانية.. وقف التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.