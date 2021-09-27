للمرة الثانية.. وقف التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت

جدة - نرمين السيد - توقفت اليوم التحقيقات الجارية فى انفجار ميناء بيروت، بعد تبليغ قاضى التحقيق طارق البيطار بطلب الرد الذى تقدم به محامى أحد المدعى عليهم فى القضية، وزير الداخلية اللبنانى الأسبق، وعضو مجلس النواب نهاد المشنوق يوم الجمعة الماضى.





وحضر قاضى التحقيق فى قضية انفجار ميناء بيروت البحرى إلى مكتبه بقصر العدل صباح اليوم، وعقد أول جلسة تحقيق مع عدد من المطلوبين فى القضية واستمع إلى شهادتهم. وفور انتهاء الجلسة تم إبلاغه رسميا بأن أحد المتهمين تقدم بطلب لرده، وهو ما يستدعى قانونا أن يكف القاضى يده عن التحقيق لحين الانتهاء من نظر طلب الرد.

ومن المقرر وقف التحقيقات إلى أجل غير مسمى لحين فصل محكمة الاستئناف، برئاسة القاضى نسيب إيليا، فى طلب الرد الذى تقدم به محامى المشنوق، دون تحديد مدى زمنى محدد لنظر طلب الرد، الذى فى حال قبوله يتم إسناد التحقيقات لقاضى آخر، وفى حال رفضه يستمر القاضى طارق البيطار.

ويعد توقف التحقيقات هو الثانى، حيث سبق وأن تقدم اثنين من المدعى عليهم فى القضية بطلب رد فى ديسمبر الماضى لقاضى التحقيق السابق فادى صوان، وتوقفت التحقيقات حتى تم الفصل فى طلب الرد وقبوله، مما استدعى تغيير القاضى وإسناد التحقيقات للقاضى طارق البيطار.