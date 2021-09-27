جوتيريش: تدهور السياحة يكبد العالم 4 تريليونات دولار بنهاية 2021

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فى يوم السياحة العالمى، المقرر اليوم الإثنين، أنه لا تزال السياحة تعانى بشكل كبير من فيروس كورونا، قائلا إن "عدد السياح الدوليين الوافدين انخفض بنسبة مذهلة بلغت 95 % فى أجزاء من العالم، وتشير التوقعات إلى خسارة تزيد عن 4 تريليونات دولار فى الناتج المحلى الإجمالى العالمى بنهاية عام 2021".





وأضاف جوتيريش "يؤثر تغير المناخ أيضًا بشدة على العديد من الوجهات السياحية الرئيسية، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية حيث تمثل السياحة ما يقرب من 30 % من النشاط الاقتصادي. وأشار جوتيريش إلى أنه مع تعرض الملايين من سبل العيش للخطر، فقد حان الوقت لإعادة التفكير فى السياحة وتحويلها واستئنافها بأمان. مع تطبيق الضمانات الصحيحة، مؤكدا أنه يمكن لقطاع السياحة توفير وظائف لائقة، مما يساعد على بناء اقتصادات ومجتمعات مرنة ومستدامة ومتساوية بين الجنسين وشاملة للجميع. واستطرد: "هذا يعنى اتخاذ إجراءات واستثمارات مستهدفة للتحول نحو السياحة الخضراء - مع القطاعات عالية الانبعاثات، بما فى ذلك النقل الجوى والبحرى والضيافة، والتوجه نحو الحياد الكربونى".

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