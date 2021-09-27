جدة - نرمين السيد - كما نفى مستشار رئيس الحركة راشد الغنوشى، رياض الشعيبى، أمس، ما تردد بشأن تفويض الغنوشى لصلاحياته البرلمانية الدستورية لنائبته سميرة الشواشى، حسبما نقل موقع "تونيزى تيليجراف".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القيادى المستقيل من حزب النهضة عبد اللطيف المكى: البقاء فى الحركة عبثى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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