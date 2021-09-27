موعد مباراة أتليتكو مدريد وميلان والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

يستضيف استاد السان سيرو مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتقام المباراة اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، حيث يسعى فريق أتليتكو مدريد بقيادة المدرب المخضرم دييجو سيميوني إلى خطف نقاط المباراة، والانتصارعلى الكبير ميلان، ومحاولة خطف مركز مؤهل للدور القادم من البطولة، والذهاب بعيدا عل أمل تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي، بينما يسعى فريق ميلان إلى محاولة إثبات نفسه والعودة لمنافسة الكبار مرة أخرى ، وذلك بعد الفترة الصعبة التى مر بها الفريق، حيث يشارك في البطولة لأول مرة منذ 2013، ونعرض موعد مباراة أتليتكو مدريد وميلان والقنوات الناقلة اليوم.

يسعى فريق أتليتكو مدريد إلى تحقيق انتصاره الأول في دور المجموعات في التشامبيونزليج، حيث يمتلك الفريق نقطة واحدة في ترتيب المجموعة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني فريق بورتو، ويقع الفريق في مجموعة تضم كلا من ليفربول، وبورتو، وميلان، ويتصدر المجموعة فريق ليفربول بثلاثة نقاط، ويأمل الفريق إلى تخطي خيبة أمل خروحه من دور الستة عشر في النسخة الأخيرة من البطولة، حيث خسر الفريق حينها من تشيلسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ في مجموع لقائي الذهاب والعودة، ويقدم الفريق أداء جيد في الليغا هذا الموسم، حيث يقع في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، بعد مرور سبع جولات، ويأمل الفريق في الحفاظ على اللقب وتحقيقه للمرة الثانية على التوالي.

يسعى فريق ميلان إلى تخطي خسارته في الجولة الأولى أمام فريق ليفربول، حيث خسر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقد سجل ريبيتش، وابراهيم ديازهدفي الميلان، بينما سجل هندرسون، ومحمد صلاح، وتوموري (هدف في مرماه) أهداف الريدز، ويقع الفريق في المركز الأخير في جدول الترتيب بدون نقاط، ويأمل الميلان إلى خطف الثلاث نفاط، ومحاولة خطف مركز مؤهل لدور الستة عشر، ويمتلك الفريق سبع بطولات تشامبيونزليج مسجلا نفسه كثاني أكثر فريق فوزا بالبطولة خلف ريال مدريد صاحب ال 13 بطولة، ويقع الميلان في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة خلف المتصدرنابولى صاحب ال18 نقطة، وذلك بعد مرور سبع جولات.

اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

11:00 بتوقيت عمان، والإمارات

9:00 بتوقيت مصر

10:00 بتوقيت السعودية، والعراق، وسوريا

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7:00 بتوقيت غرينتش