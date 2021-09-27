موقع نتائج السادس الاعدادي 2021 الدول الاول نتائجنا وزارة التربية العراقية

موقع نتائج السادس الاعدادي 2021 ، يستمر البحث في العراق عن رابط نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول عبر موقع وزارة التربية العراقية. حيث أكدت مصادر موثوقة من داخل المديرية العامة للتقويم والامتحانات بالوزارة أن عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية لطلاب الصف السادس الإعدادي من قبل اللجان الامتحانية قربت على الانتهاء ولم يتبقى سوى التدقيق في درجات الطلاب من اجل أن يأخذ كل طالب حقه على اكمل وجه قبل رفع النتائج على موقع نتائجنا وموقع ناجح وكذلك الموقع الرسمي لوزارة التربية بداية من الأسبوع المقبل. ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف بالتفصيل على طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي موقع نتائجنا بمجرد ظهورها رسميا.

موقع نتائج السادس الاعدادي 2021

يعيش حاليا طلاب الصف السادس الاعدادي وأولياءهم حالة من التوتر والقلق الشديد بعد تأخير إعلان النتائج في وقتها المحدد سابقا حيث كشفت مصادر مطلعة من داخل وزارة التربية العراقية من اجل طمئنت الطلبة وأولياءهم أن الموعد النهائي لإعلان نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول في العراق يكون مطلع الأسبوع المقبل ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع الخطوات المدرجة في الفقرة التالية من هذا المقال.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول

يزداد البحث من قبل الطلابة وأولياءهم عن الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها كل طالب وطالبة في الصف السادس الاستعلام عن نتائج السادس بشكل إلكتروني دون عناء التنقل خارج المنازل خاصة في ظل انتشار وباء كورونا في مختلف المحافظات العراقية. لذا وضعت وزارة التربية موقع نتائج السادس الاعدادي 2021 والذي يمكن من خلال الحصول على النتيجة باتباع الخطوات التالية:

النقر على رابط وزارة التربية العراقية

يجب على الطالب كتابة جميع بياناته الشخصية من بينها رقم الجلوس والاسم

النقر على عبارة عرض النتائج وبذلك سوف يحصل على نتيجة السادس الاعدادي مباشرة

ويمكن الدخول على موقع نتائجنا من اجل الاطلاع على نتائج السادس اعدادي pdf

وزارة التربية العراقية

في ظل انتشار فيروس كورونا وما عرفته المنظومة التعليم من تطور كبير في مختلف بلدان العالم. أنشأت وزارة التربية العراقية عدة منصات إلكترونية يمكن من خلالها الدراسة عن بعد والاطلاع على نتائج الطلاب. في مختلف المستويات التعليمية دون عناء التنقل إلى المدارس. وحاليا يبحث طلاب الصف السادس اعدادي عن كيفية الحصول على نتائجهم من خلال موقع نتائج السادس الاعدادي 2021.