ميقاتي: نعول على الدعم العربي والغربي للبنان

دوت الخليج :- أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الجمعة، أن بلاده تعول على الدعم العربي والغربي، مؤكدا عزم حكومته إجراء الانتخابات التشريعية، العام المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش زيارة رسمية إلى باريس، بدأها الخميس (مدتها غير محددة).

وأفاد ميقاتي، بأنه "ستكون إجراءات حاسمة في إنعاش الاقتصاد، وفي متابعة المفاوضات الواعدة مع صندوق النقد الدولي، والبدء بإنهاء الأزمة (الاقتصادية)".

وجدد عزم حكومته إجراء الانتخابات التشريعية في مايو/أيار المقبل، مردفا بالقول: "نعول على الدعم العربي والغربي للبنان".

من جانبه، ذكر ماكرون خلال المؤتمر، أن "المجتمع الدولي لن يقدم مساعدات إلى لبنان دون القيام بالإصلاحات".

وأضاف: "لبنان يستحق وضعا أفضل مما هو عليه الآن وسنواصل العمل مع الحكومة الجديدة على أجندة محددة".

وأردف: "فرنسا ستواصل دعمها للحكومة والشعب اللبنانيين والجميع في لبنان يعرف من كان يعرقل الحكومة"، دون تسمية أية جهة.

وتابع: "على الحكومة اللبنانية العمل على مكافحة الفساد، كما أن النظام المالي والمصرفي اللبناني يحتاج لإصلاحات كبيرة".

ولفت ماكرون إلى أن "رئيس الحكومة اللبنانية تعهد بالالتزام بالقيام بالإصلاحات الضرورية".

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، تشكلت حكومة ميقاتي عقب 13 شهرا من التعثر بسبب خلافات سياسية، وذلك منذ استقالة حكومة حسان دياب، في 10 أغسطس/ آب 2020.

ومنذ أكثر من عام ونصف، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة تسببت بتدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وانخفاض حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.

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