بينيت: إيران تخطت الخطوط الحمراء.. ولن نسمح لها بسلاح نووي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نافتالي بينيت، يوم الاثنين، إن إيران تخطت كل الحدود الحمراء في برنامجها النووي، واصفا النظام السياسي في البلاد بـ "العفن" وحكومة طهران بـ"الفاسدة".

وأضاف بينيت، في كلمته أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إيران حققت تقدما في المجال النووي وبرنامجها في مرحلة حاسمة.

وأكد أن إسرائيل لن تسمح لإيران بأن تطور سلاحا نوويا، قائلا إن إيران أضعف بكثير مما تبدو عليه.

وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن إيران تهدف لتسليح وكلائها في المنطقة بالطائرات المسيرة.

وفي المنحى نفسه، ذكر أن إيران طورت طائرات مسيّرة تحمل أسلحة فتّاكة، مضيفا أن طهران نشرت الدمار في لبنان والعراق وسوريا واليمن وغزة.

ونبه بينيت إلى أن إيران تسعى إلى الهيمنة على الشرق الأوسط، قائلا إن المجموعات الإرهابية في المنطقة تتلقى الدعم من طهران.

وفي ملف السلام، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الدولة العبرية لديها علاقات تزداد قوة مع عدة دول عربية وإسلامية.

وقال بينيت إن إسرائيل تتوقع التوصل إلى مزيد من اتفاقيات السلام في المنطقة.

وعلى مستوى التصدي لجائحة كورونا، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "نحن على الطريق الصحيح لتفادي موجة رابعة من وباء كورونا".

وأردف بينيت أن بلاده قررت تقديم جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لكورونا بسبب تفشي "سلالة دلتا".